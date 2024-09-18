Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Değişikliği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği tartışmasına ilişkin "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır" dedi. Partisinin anayasayı değiştirme niyetini yineleyen Erdoğan, "Tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde yaptığı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın 4'üncü maddesinin kaldırılmasına yönelik açıklamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle cumhur ittifakının böyle bir sıkıntısı böyle bir derdi yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşleri dile getirdi:

"Siviller eliyle yapılmış, tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Darbe mahsulü mevcut Anayasa'nın yapılan tüm değişikliklere rağmen Türk demokrasisine yakışmadığını hepimiz çok ama çok iyi biliyoruz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizi yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasa ile buluşturma irademizi farklı vesilelerle çok net biçimde ortaya koyduk. Yeni anayasadan neyi murad ettiğimizi, kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da şüpheye mahal bırakmayacak şekilde defalarca izah ettik. Demokratik siyasette düşüncenin ifade edilmesine elbette engel olunamaz. Şiddeti teşvik etmediği, terörü övmediği, hakarete varmadığı sürece katılmasak ve doğru bulmasak dahi farklı fikirlere müsamaha ile yaklaşmak zorundayız. Bugüne kadar siyasette bu çizgiyi daima korumaya gayret ettik. Ancak maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine bilakis ket vuracağını düşünüyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır. Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız. Biz milletimizi darbe Anayasası'ndan kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yapıcı ve mutedil yaklaşması gerektiğine inanıyoruz."