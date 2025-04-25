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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan, program öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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