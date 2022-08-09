Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Güncel AA / Enes Kaplan Recep Tayyip Erdoğan Taşucu Limanı Güncel Haberler

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