Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 137 bin doğal gaz abonesi bulunan Afyonkarahisar'ın 15 ilçe ve beldesine doğal gaz arzını sağladıklarını, Bayat, Sultandağı ile İhsaniye'nin de aralarında olduğu 17 ilçe ve beldeye de en kısa sürede doğal gaz arzını...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 137 bin doğal gaz abonesi bulunan Afyonkarahisar'ın 15 ilçe ve beldesine doğal gaz arzını sağladıklarını, Bayat, Sultandağı ile İhsaniye'nin de aralarında olduğu 17 ilçe ve beldeye de en kısa sürede doğal gaz arzını sağlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Afyonkarahisar'a son 20 yılda güncel rakamlarla 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, eğitimde 3 bin 22 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesini kurduklarını ve 11 bin 217 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptıklarını, 59 spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Afyonlu ihtiyaç sahiplerine 3,2 iki milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan, şehre yapılan yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Sağlıkta toplam 1341 yataklı, 23 hastane dahil 53 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve Şehircilikte TOKİ eliyle 9 bin 624 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. 2 bin 59 konutun yapımına devam ediyoruz. Ayrıca, 'İlk evim' kampanyamız çerçevesinde Afyon'a 3 bin 110 konut daha yapacağız. Afyon'da 9 millet bahçesinden dördünün yapımı sürüyor. Tarihi 3 bin yılı bulan Frigya vadilerinin Anadolu açık hava müzesine dönüştürülmesi projesindeki çalışmalarımız etaplar halinde devam ediyor.

Ulaştırmada 2002 yılına kadar Afyonkarahisar'a ne kadar yol yapıldı biliyor musunuz? 54 kilometre. Biz bunu 592 kilometreye çıkardık. Çay, Bolvadin, Emirdağ ve Akşehir-Afyon yolunu inşallah bu yıl bitiriyoruz. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar'dan Ankara'ya 1,5 saatte İstanbul'a 3,5 saatte ve İzmir'e 2 saatte gidilebilecek. Tarım ve ormanda Afyonkarahisar'a 43 baraj, 28 gölet, 54 içme suyu tesisi, 86 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 229 taşkın koruma tesisi, 3 yeraltı depolama ve 4 atık su arıtma tesisi inşa ettik. Afyonkarahisar'da 711 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak yıllık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Afyonlu çiftçilerimize toplam 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik."

"17 ilçe ve beldeye de en kısa sürede doğal gaz arzını sağlayacağız"

Başmakçı'da kuş gribi hastalığı nedeniyle itlaf ve imha edilen 3 milyona yakın hayvan ve malzemelerinin bedeli olan 225 milyon lira tazminatı en kısa sürede ödeyecekleri müjdesini veren Erdoğan, Afyonkarahisar'a 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 1 araştırma geliştirme merkezi kurduklarını söyledi.

137 bin doğal gaz abonesi bulunan Afyonkarahisar'ın 15 ilçe ve beldesine doğal gaz arzını sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Bayat, Sultandağı ile İhsaniye'nin de aralarında olduğu 17 ilçe ve beldemize de en kısa sürede doğal gaz arzını sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim bu bay bay Kemal'e ve yanındaki o avarelerine bu ülke kalacak olursa inanın ne doğal gaz, ne altyapı, üstyapı, bunların hiçbirini bulamazsınız. Bunlara kalsa bunlar ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, 'Bu yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, üniversitelerle, soğan, patates gelir mi?' ya bunlar olmazsa bu soğan patates hangi yoldan gelecek? Bunlar olmazsa siz Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz? Bunlar medeni değil, bunlar gayri medeni." ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde 78 olan üniversite sayısını 208'e çıkartarak 81 vilayetin tamamında üniversite kurduklarını aktaran Erdoğan, ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını anımsattı.

Öğrenci yurtlarına da değinen Erdoğan, "Bay bay Kemal. Bu kadar büyükşehir belediyelerin var. Ne yaptınız? Yurtlardan bahsediyor, 'Bir sene içinde' diyor 'Yurt sorunlarını çözeceğim.' Neyi çözdün? Hani bu yurtlarda bunu yapsaydın ya. Şu anda 850 bin öğrencinin yurt sorununu biz çözdük. ve şu depremde de işte bu yurtlar ne oldu? Online sistemine geçtik. ve bu yurtlarda depremden gelen birçok kardeşimizi misafir ettik." diye konuştu.

"Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz? Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Bu mafyayla, bu terör örgütüyle el ele, omuz omuza, Kandil'le işbirliği yapan bay bay Kemal'e mi emanet edeceksiniz? Bunların parlamentodaki uzantısı, malum HDP'ye mi emanet edeceksiniz. İYİ Parti'ye mi emanet edeceksiniz? Adı iyi ama onun dışında her şey var. Ülkenizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle, dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Ah kardeşlerim, bunlar çok önemli sorular. Bu soruların cevabını aklınızda ve vicdanınızda vermeden sandığa gidemezsiniz. Onun için tekrar soruyorum. Hanımlar, bakkala ekmek almak için bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı, beş dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğundan şüphe duyacağınız birine ülkenin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşte 14 Mayıs'ta tüm bunları göz önünde bulundurarak kararı vereceksiniz."

Bundan sonra yapacaklarına ilişkin kendilerine sorulduğunu belirten Erdoğan, açıkladıkları Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Türkiye'yi önümüzdeki asrın lider ülkesi haline dönüştürmeyi vadettiklerini vurguladı.

Notlar

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin ilk mitingini Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve milletvekilleri ile milletvekili adaylarının da katıldığı miting alanına, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg ve SİHA'ların fotoğrafının bulunduğu, "Biz bir yiğit sevdik, duruşu Karahisar Kalesi gibi dimdik", "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam", "Bu sevda Afyon'dan dünyaya yayıldı" yazılı afişler asıldı.

Mitingin ardından AK Parti'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları tanıtıldı.

(Bitti)