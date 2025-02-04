Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

DİKKAT ÇEKEN TERÖR MESAJI

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını söyleyerek dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, "Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütala ettik. DEAŞ olsun PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor" dedi.

"FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında "Tarihî nitelikteki ziyareti ülkelerimiz arasındaki daimi dostluk ve iş birliği döneminin başlangıcı görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kuruluşlarımız 2 aydır yoğun çaba içerisinde. Önümüzdeki dönem karşılıklı ziyaretlerin daha da yoğunlaşacağı inancındayım. Sayın Şara'yla yaptığımız görüşme samimi havada geçti. Kıymetli kardeşimle güvenlik ve ekonomiye atılacak müşterek adımları görüştük. Fikir birliğinde olduğumuzu gördük" diye konuştu.

"SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

"Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk.

Suriye ile ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.

Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat kardeşlerimiz ziyaret etti."

AHMED ŞARA'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız" dedi. Şara İsrail'e ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi. Suriye Cumhurbaşkanı, "İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım. 1967 sınırlarına dönülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I SURİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'ye davet eden Şara şöyle konuştu: "Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda Türk kanı ile Suriyelilerin kanı birleşerek bu başarı geldi.Suriye halkı, Türkiye'nin yanındaki duruşunu asla unutmayacak.Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ile aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Bölgesel güvenlik konusunda Türkiye ile hemfikiriz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'de misafir etmek istiyoruz. Umarım en kısa sürede kendisini ağırlarız. Türkiye ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz."