Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz"

Kaynak: AA
Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı

Çatışmaların şiddetlendiği ülkede pazar yerine balistik füzeli saldırı
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı

Veliler dikkat! Okullarda yeni dönem başladı

İstanbul'un Kralı'ndan Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler

İstanbul'un Kralı, Fenerbahçe için neler dedi neler
İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı

İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi

Amedspor farkını yine ortaya koydu
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi

Bir hata ABD ve Çin'i savaşın eşiğine getirdi! Savaş uçakları kalktı
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde

Fenerlileri havalara uçuran imza! Efsane isimle 1 yıl daha yola devam