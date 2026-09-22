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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz"

Kaynak: AA