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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz"

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Türkevi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ağlayan Mahir Selim Ürker isimli 9 aylık bebeği seven Erdoğan, bebeğe altın hediye etti.

Elini öpen küçük bir kız çocuğunun elini öperek karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine dua ettiğini söyleyen bir vatandaşa da "Allah razı olsun, sağ olun. Dua edenlerin çok olsun." diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önündeki gazetecilere, "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz." dedi.

Bir gazetecinin "Programınız bayağı yoğun" demesi üzerine "Bayağı yoğun." karşılığını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Kaynak: AA
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