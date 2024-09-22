Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TURKEN Foundation'ı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunduğu sırada TÜRGEV ve Ensar Vakfı tarafından kurulan TURKEN Foundation'ı ziyaret etti. Ziyaretine eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.
Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.