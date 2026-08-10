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FETÖ suikast timi sanığının ablası tutuklandı

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FETÖ'nün darbe girişiminde Erdoğan'a suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, kardeşine maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

TUTUKLANDI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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