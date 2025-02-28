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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara Vedat Demiröz ve Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Ayrıca Erhan'a büyükelçi unvanı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman atandı.

ERDOĞAN'A İKİ YENİ BAŞDANIŞMAN

Vedat Demirö ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Ayrıca Erhan'a büyükelçi unvanı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman

İşte Resmi Gazete'deki tüm atamalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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