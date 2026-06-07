Erdoğan, üç şairi ölüm yıl dönümlerinde andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk edebiyatının şairlerinden Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesinö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı