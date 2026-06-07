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Erdoğan, üç şairi ölüm yıl dönümlerinde andı

Erdoğan, üç şairi ölüm yıl dönümlerinde andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk edebiyatının önemli isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andı. Erdoğan, bu üç değerli şair ve yazar için 'Rabb'im mekanlarını cennet eylesin' temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk edebiyatının şairlerinden Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i ölüm yıl dönümlerinde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesinö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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