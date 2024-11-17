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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Türkiye Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Dil'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Türkiye Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Dil'
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin bir bütün olduğunu vurgulayarak, farklı etnik ve toplumsal yapıların olmadığını, sadece Türk milleti ve Türk vatandaşlığı olduğunu belirtti. Uçum, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum," Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var. Türkiye'de toplumlar yok Türkiye toplumu var. Türkiye'de milletler yok Türk Milleti var. Türkiye'de başka bayraklar yok ay yıldızlı Türk Bayrağı var. Başka adlarla vatandaşlık yok içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan Türk Vatandaşlığı var. Türkiye'de egemen ve resmi dil olarak sadece Türkçe var" dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var" diyerek "kırmızı çizgilerimiz" başlığıyla şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var. Türkiye'de toplumlar yok Türkiye toplumu var. Türkiye'de milletler yok Türk Milleti var. Türkiye'de başka bayraklar yok ay yıldızlı Türk Bayrağı var. Başka adlarla vatandaşlık yok içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan Türk Vatandaşlığı var. Türkiye'de egemen ve resmi dil olarak sadece Türkçe var. Milli sınırlarımız içinde farklı ülkeler yok sadece Türkiye (misak-i milli) var. Kurucu lideri Atatürk olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu varlıklara yönelik her türlü itiraz ve tehdit beka sorunudur, milli güvenlik konusudur. Bu varlıkları ve demokratik birikimi kabul eden, bekayı koruma iradesine sahip herkes Türkiye'ye layık yeni anayasa için bir araya gelme yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük Cumhuriyete karşı bir sorumluluktur. Bu yükümlülük Egemen Demokrasiyi güvence altına alma sorumluluğudur. Bu sorumluluk İç Cephenin üzerindedir. İç Cephenin içinde tüm yurtsever; vatansever, milliyetçi, ulusal, milli muhafazakar, sağ ve sol demokrat bütün güçler var. İç Cephenin hedefi anti-emperyalist Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye'dir. Türkiye bunu başaracaktır"

Kaynak: ANKA / Güncel
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