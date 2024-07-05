Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: '15 Temmuz önemli bir geceydi'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Bayrak inmez, ezan susmaz." dedi.

Aslan, Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde faaliyete giren Model Ev'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslan, Model Ev'i beğendiğini, içerisindekilerin hastaların yaşamını kolaylaştırdığını belirtti.

Kendisinin de şehir hastanesinde 6 ay tedavi gördüğünü anlatan Aslan, tedaviden memnun kaldığını dile getirdi.

Fizik tedavisinin devam ettiğini belirten Aslan, önceden kolunu bile oynatamadığını ancak artık günde 8 bin civarında adım atabildiğini söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında beynine kurşun isabet ettiğini belirten Aslan, bu yüzden 5 defa beyin ameliyatı geçirdiğini, kurşunun birinin hala beyninde olduğunu ifade etti.

Doktorunun bütün riskleri göze alarak ameliyatını yaptığını anlatan Aslan, 5 ay komada kaldığını, daha sonra hayata geri döndüğünü söyledi.

Aslan, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümüne ilişkin, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Onların sayesinde buradayız. Bayrak inmez, ezan susmaz." diye konuştu.