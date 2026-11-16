Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kerkük Valisi Vindavi'yi tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kerkük Valisi Vindavi'yi tebrik etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kerkük Valiliği'ne seçilen Kahtan Vindavi'ye tebrik mesajı gönderdi. Topçu, mesajında Vindavi'nin görevi adalet ve eşitlikle yerine getireceğine inandığını, Türkiye'nin Türkmenlerin ve Irak halkının yanında olacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kerkük Valiliği'ne seçilen Kahtan Vindavi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, mesajında, "Kıymetli Kardeşim; Türkmen varlığının tarihi başkenti, kadim Kerkük'ün Valiliği görevine seçilmeniz haberini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Dini, tarihi, kültürü ve binlerce yıllık ortak mazisi bulunan kardeşlerin bir arada yaşadığı Kerkük; Irak'ın etnik ve kültür ebrusu, barış, hoşgörü ve kardeşliğin en önemli sembolüdür. Bu köklü şehrin yapısının ve huzurunun korunması, komşumuz Irak'ın birliği, dirliği ve refahı açısından da hayati bir öneme sahiptir. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz özverili çalışmalar, dava bilinciniz ve hizmet aşkınızla bu ağır mesuliyeti adalet ve eşitlik temelinde bihakkın yerine getireceğinize; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Kerküklü kardeşlerimizin gönlüne dokunarak kentteki huzur ve uzlaşı ortamını daha da pekiştireceğinize yürekten inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkmen kardeşlerimizin ve kardeş Irak halkının yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle yeni görevinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, şahsınıza, Türkmenline ve dost ve kardeş Irak halkının tamamına hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Sürücülerin korkulu rüyası! Buradan geçerken nefesler tutuluyor

66 yıldır aynı korku
Kilosu yüzünden akran zorbalığına uğradı, koşuyla 6 ayda 100 kilodan 70'e indi! Hedefi Türkiye'yi koşarak geçmek

Kilosuyla alay ediyorlardı! Şimdi Türkiye'yi koşarak geçecek
Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak26

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...36

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...