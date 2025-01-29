Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Rus Temsilci Lavrentyev Görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ile görüştü.
Kılıç ve Lavrentyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel