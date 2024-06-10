Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Aslan da Sezer'e görevinde başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Aslan da Sezer'e görevinde başarı diledi.