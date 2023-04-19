Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkede Hep Beraber Şarkılar, Türküler Söyleyeceğimiz Günler Çok Yakın, Sana Söz"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş’ta gençlerle bir araya geldiği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın söylediği türküye eşlik ettiği görüntüleri Twitter hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Genç Başkanlarımız söyledi, ben de dayanamadım eşlik ettim. Bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın. Sana söz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'ta gençlerle bir araya geldiği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın söylediği türküye eşlik ettiği görüntüleri Twitter hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Genç Başkanlarımız söyledi, ben de dayanamadım eşlik ettim. Bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın. Sana söz" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gençlerle bir araya gelmesine ilişkin fotoğrafları paylaşmıştı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, söz konusu programda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında aynı programa ilişkin başka bir video paylaştı. Mesajında, "Genç Başkanlarımız söyledi, ben de dayanamadım eşlik ettim. Bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın. Sana söz" açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu'nun, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın söylediği türküye eşlik ettiği görüldü.