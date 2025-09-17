Cumhur Uzun: Gökova'daki Dinamit Patlatmaları Doğaya Zarar Veriyor

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın Gökova ilçesinde zeytinliklerin ve yaşam alanlarının 250 metre uzağında dinamitle yapılan patlatmaların bölgeyi toz bulutuna boğduğunu belirterek, "Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmeli bu ocakların ruhsatları iptal edilmelidir. Bu cennet bölge taş ocaklarına kurban edilmemelidir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaptığı açıklamada, Muğla'nın Gökova ilçesinde, zeytinliklerin ve yaşam alanlarının 250 metre uzağında dinamitle yapılan patlatmaların bölgeyi toz bulutuna boğduğunu söyledi. Uzun, bölgede yaptığı incelemeler sonrası şunları söyledi:

"Kanuna rağmen, dinamitlerle doğamızın, zeytinimizin, insanımızın yaşam hakkı yok sayılıyor. Korunması gereken, üzerine titrenmesi gereken bir alanda taş ocağı faaliyetleri sürüyor. Zeytinliklerin, karayolunun ve yaşam alanlarının hemen yanı başında bu yapılanlar, kanunun açık hükümlerine aykırıdır. Dahası, burada iş güvenliği de bulunmamaktadır. Aynı bölgede iki yıl önce yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti. Bu tablo kabul edilemez. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmeli bu ocakların ruhsatları iptal edilmelidir. Gökova, Muğla'mızın en özel bölgelerinden biridir. Bu cennet bölge taş ocaklarına kurban edilmemelidir.

Bu yağmaya sessiz kalmayacağız. Kanunu çiğneyerek doğamızı katledenlere asla geçit vermeyeceğiz. Muğla'mızı, Gökova'yı, zeytinimizi ve yaşamımızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."