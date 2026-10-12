Cumhur Uzun, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı'nın ayrıcalık sözünü Adalet Bakanı'na sordu

(ANKARA) - Yeni Parti Muğla Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Cumhur Uzun, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in "Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı" yönündeki açıklamalarını Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Uzun; baro yöneticilerinin hakim ve savcı alımları için Bakanlık nezdinde girişimde bulunup bulunmadığını, adaylar için referans mekanizması işletilip işletilmediğini sordu.

Yeni Parti Muğla Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Cumhur Uzun, Ankara 2 No'lu Baro Başkan Gökhan Ağdemir'in kamuoyuna yansıyan "Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı" ve yaklaşık 70 baro üyesinin hakim ve savcı olduğu yönündeki açıklamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Uzun, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; söz konusu "ayrıcalığın" ne olduğunu, baro yöneticilerinin hakim ve savcı alımları için Bakanlık nezdinde girişimde bulunup bulunmadığını ve adaylar hakkında herhangi bir referans mekanizmasının işletilip işletilmediğini sordu.

"ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMAK ZORUNDA: AYRICALIK NEDİR, KİME TANINDI?"

Ankara 2 No'lu Baro Başkanının sözlerinin sıradan bir açıklama olarak geçiştirilemeyeceğini belirten Uzun, hakimlik ve savcılık mesleğine kabul sürecinin liyakat, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri bakımından tartışmasız olması gerektiğini vurguladı. Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Bir baro başkanı çıkıp 'Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı' diyorsa, Adalet Bakanlığı bunu sessizlikle geçiştiremez. Ne ayrıcalığı tanındı? Kimlerle görüşüldü? Kimler için referans olundu? Bu kişiler hangi sınav ve mülakat süreçlerinden geçti? Bunların tamamı açıklanmalıdır.

Hakimlik ve savcılık makamları bir grubun, bir çevrenin ya da bir kurumun referansıyla dağıtılabilecek makamlar değildir. Yargının kapısından içeri giren her vatandaş, karşısındaki hakimin veya savcının oraya yalnızca liyakatiyle geldiğinden emin olmak zorundadır."

"YAZILI SINAV PUANLARI VE MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMALIDIR"

Soru önergesinde son iki yılda Ankara 2 No'lu Barosuna kayıtlı kaç avukatın hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına başvurduğunu, kaçının yazılı sınavı ve mülakatı geçtiğini de soran Uzun; yazılı sınav puanları ile mülakat puanlarının karşılaştırmalı olarak açıklanmasını istedi.

Uzun ayrıca, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatlarında adaylar hakkında barolar, siyasi kişiler, kamu görevlileri veya diğer kişi ve kurumlardan iletilen referansların Bakanlığa ulaşıp ulaşmadığının ve bu referansların değerlendirmede dikkate alınıp alınmadığının açıklanmasını talep etti. Uzun, şöyle devam etti:

"Burada cevaplanması gereken çok açık sorular var. Bir baro yöneticisi Bakanlık nezdinde kimlerle görüştü? Hangi adaylar için referans oldu? Bu adayların yazılı sınav puanları neydi, mülakat puanları ne oldu? Yazılı sınav sıralamasında geride olup mülakat sonucunda öne geçen adaylar var mı? Yargıya güven, referans ilişkileriyle değil; liyakatle, şeffaflıkla ve bağımsızlıkla sağlanır. Adalet Bakanlığı bu iddiaları açık ve tereddüde yer bırakmayacak biçimde yanıtlamalıdır. Hakim ve savcı cübbesinin üzerinde hiçbir kişinin, hiçbir baronun, hiçbir siyasi iradenin referansı bulunamaz."

Kaynak: ANKA