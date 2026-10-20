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Cumhur İttifakı Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Sarıoğlu'nu aday gösterdi

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Üsküdar Belediye Meclisi, Başkan Vekili Dündar Ziya Gülketin'in 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan vekilini seçmek için toplandı. Cumhur İttifakı'nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğu bildirildi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gülketin'in 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden başkan vekili seçmek üzere belediye meclis salonunda toplandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhur İttifakı'nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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