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Cumhur İttifakı'nın Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan, Vatandaşlarla Buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Kırşehir belediye başkan adayı Osman Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklandı. Arslan, vatandaşlarla bir araya gelerek desteklerini aldı ve seçimlerden galip çıkacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Kırşehir belediye başkan adayı Osman Arslan, kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Kırşehir belediye başkan adaylığı açıklanan Arslan, vatandaşlarla Ahi Evran Camii'nde cuma namazı kıldı.

Ardından AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle Ankara ve Terme caddelerinde esnafa hayırlı işler dileyen Arslan, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç'ı da ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına gelen Arslan'ın yanı sıra, Milletvekili Erkan, İl Başkanları Ünsal ve Kılıç, parti binası önünde toplanan vatandaşlara destekleri için teşekkür ederek, seçimlerden galip çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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