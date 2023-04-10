Cumhur İttifakı liderleri tarihi törende kolları sıvadı! Sırayla sac kesme işlemine katıldılar

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi. Gemide MİLGEM İstif Sınıfı üç yeni fırkateynin sac kesme işlemini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı'ndaki partilerin liderleri yaptı. Fatih Erbakan, Mustafa Destici, Önder Aksakal ve Devlet Bahçeli sırasıyla sac kesme işleminde yer aldı.

Türkiye'nin ilk savaş gemisi olan TCG Anadolu, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Kızılelma, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının iniş ve kalkış yapabileceği gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle donanmanın hizmetine girdi.

SAC KESME İŞLEMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Görkemli bir açılışla dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek, yerlilik oranı ise yüzde 70 olan gemide MİLGEM İstif Sınıfı üç yeni fırkateyninin sac kesme işlemini de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

CUMHUR İTTİFAKI LİDERLERİ SIRASIYLA SACIN BAŞINA GEÇTİ

Kesim işleminin bir kısmını yapan Erdoğan, daha sonra sacın başına sırasıyla Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı aldı ve işlemi sona erdirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sac kesme işleminde yer aldı. İttifak üyeleri de bu önemli güne imzalarını atmış oldu.

"HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ"

Son 20 yılda Türk savunma sanayiinin bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik." dedi.