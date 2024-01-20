Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası il temsilciliklerini ziyaret eden İba, görüş alışverişinde bulundu.

Sivil toplumun gücüne inandıklarını belirten İba, "Bu güç ve birliktelik ile Edirne'nin hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız. Geleceğe, modern, sağlam ve güzel bir Edirne emanet edebilmenin yolu, bu işin profesyonelleriyle görüşmek ve ortak akılla ilerlemekten geçiyor. Bunun bilinciyle, her alanda işinin uzmanı ve ehil isimlerle görüşerek, istişare ederek, Edirne'yi hak ettiği güzelliğe kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

İba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve yönetimiyle de bir araya geldi.

Vatan için büyük fedakarlıklarda bulunan gaziler ve aileleriyle Edirne'yi konuştuklarını aktaran İba, gazilere desteklerinin daima süreceğini ifade etti.

İba, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetimini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Belgin İba Edirne Sivil Toplum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu? İlhan Ocaklı kimdir, nereli? İlhan Ocaklı hayatı ve kariyeri! İlhan Ocaklı ne mezunu?
title