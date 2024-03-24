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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Musabeyli köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen İba, projelerini anlattı.

Edirne'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyacağını belirten İba, kentin daha iyi yerlere gelebilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Edirne'nin tarihi eserleriyle, verimli topraklarıyla, içinden akan nehirlerle, insanlarının güzelliğiyle çok özel bir şehir olduğunu aktaran İba, "Tüm mücadelemiz, bu kadar özelliği bir arada barındıran bir şehrin çok daha iyi yerlerde olabilmesi için. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Aylardır sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar günde 15-16 saat mücadele ettik. Bu şehre olan sevdamızı anlatmaya çalıştık. İnşallah projelerimizi bir bir hayata geçiririz. Edirne'yi bir marka şehir yaparız." ifadelerini kullandı.

CHP Adayı Filiz Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarına devam eden Akın, İstasyon Mahallesi'ni ziyaret etti.

Seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Akın, projelerini anlattı.

İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, saha ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sedefçi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Projelerini anlatan Sedefçi, sorun ve talepleri dinleyip destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Belgin İba Edirne Politika Güncel Haberler

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