Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'na çıkmaları engellenerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları 4 saat sonra serbest bırakıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'na çıkmaları engellenerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları 4 saat sonra serbest bırakıldı.

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 959'uncu haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda bugün yapmak istedikleri oturma eylemi de engellendi. Havadan ve karadan ablukaya alınan meydana girişleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucularından en az 31'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Cumartesi anneleri ve hak savunucuları, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yaklaşık 4 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mutlak meşruiyetimizden güç alıyoruz, bizi yıldıramazsınız. Hakikat ve adalet talebimizden de Galatasaray'dan da vazgeçmeyiz" denildi.