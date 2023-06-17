Cumartesi Anneleri'nin oturma eylemine polis müdahalesi: 18 kişi gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 951'inci haftada da polis tarafından engellenerek gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 951'inci haftada da polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Eyleme katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de ablukaya alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "ihlal" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 10 haftadır meydana karanfil bırakarak oturma eylemini sürdürüyor. Bu haftaki eyleme HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumartesi Anneleri'nden Hanife Yıldız, İkbal Eren Yarıcı, Maside Ocak, Hanım Tosun, Mikail Kırbayır, Ali Ocak, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Cihan Kaplan, Hatice Onaran, Fırat Akdeniz, Nazım Dikbaş, İsmail Yücel, Hünkar Hüdai Yurtsever, Arda Yüksel, Arzu Aksakal ve Meryem Bars polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

GAZETECİLER ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltı işlemlerinin ardından gazeteciler de alandan uzaklaştırıldı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek de meydanda abluka altına alındı. Cumartesi Anneleri'nin açıklamasını Buldan okudu.