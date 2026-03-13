Haberler

Karabük'te cuma namazında rahatsızlanan kişi öldü


Karabük'te Cuma namazı sırasında fenalaşan 57 yaşındaki Nurkan B. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı muayenede hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük'te cuma namazı sırasında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Kapullu Mahallesi Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Nurkan B. (57) fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde, Nurkan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz





