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Çukurova Üniversitesi TEKNOFEST'te 7 Proje Tanıtacak

Çukurova Üniversitesi TEKNOFEST'te 7 Proje Tanıtacak
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Çukurova Üniversitesi, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, daha önceki etkinliklere katılan projeleriyle birlikte 7 projenin tanıtımını yapacak. Üniversitenin standında insansız deniz altı aracı ve elektromobil gibi teknolojiler sergilenecek.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ziyaretçilerine 7 projenin tanıtımını yapacak.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin alanını gezdi.

Üniversitenin standını inceleyen Beriş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Beriş, AA muhabirine, TEKNOFEST hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Festivalin ziyaretçilerine 7 proje tanıtacaklarını dile getiren Beriş, şöyle konuştu:

"Bunlardan 5'i daha önce farklı TEKNOFEST etkinliklerine katılan '1,5 Adana' takımımıza ait. Burada kuracağımız dev akvaryumda insansız deniz altı aracımızın faaliyetlerini katılımcılara canlı olarak gösterme imkanı bulacağız. Bunun dışında elektromobil aracımız olacak."

Beriş, TEKNOFEST'in gençleri Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesiyle buluşturacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çukurova Üniversitesi olarak yaptıklarımızı görmek, analiz etmek, başka üniversitelerde veya sanayi kuruluşlarında yapılan teknoloji hamlelerini görüp kendimizi ona göre uyarlama şansı bulacağız. Hem tanıtımımızı gerçekleştireceğiz hem de ileride ne tür faaliyetler yapabileceğimizi göreceğiz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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