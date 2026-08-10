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Çukurova Havalimanı 2 Yılda 10.5 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iki yılda 10 milyon 570 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini, bu sürede yaklaşık 68 bin uçağın iniş-kalkış yaptığını açıkladı. Havalimanı, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ve geniş pistiyle bölgeye hizmet veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iki yılda 10 milyon 570 bini aşkın yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ikinci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58'inci kapısının Çukurova Uluslararası Havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, "Havalimanımız iki yılda 10 milyon 570 binden fazla yolcuyu ağırladı. Bu dönemde yaklaşık 68 bin uçak havalimanımıza iniş-kalkış yaptı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde de havalimanımızda 19 bin 238 uçak, 3 milyon 41 bin 909 yolcu trafiği gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine ve 110 bin metrekare terminal alanına sahip olduğuna dikkati çekti.

Havalimanına 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistiyle en geniş gövdeli uçakların dahi iniş-kalkış yapabildiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biridir."

Kaynak: AA
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