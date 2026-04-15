Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 51. yılı törenle kutlandı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, 51. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği bir törenle kutladı. Atatürk Parkı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, çelenk sunuldu ve Basın Anıtı'nın meşalesi yakıldı. ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, cemiyetin gücünü artırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) 51. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından ÇGC Başkanı Kurtul Çakın ve gazeteciler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sanatçılar Parkı'nda devam eden programda da Basın Anıtı'nın meşalesi yakıldı.

ÇGC Başkanı Çakın, yaptığı konuşmada, 15 Nisan'ın ÇGC için yalnızca kuruluş yıl dönümü değil meslek onuru ve dayanışmanın yeniden hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Kısa süre önce görevi aldıklarını anımsatan Çakın, "Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla cemiyetimizi daha güçlü ve etkin bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri cemiyetimizin hem fiziki hem kurumsal yapısını güçlendirmek adına önemli adımlar attık. Birçok yeniliğe imza attık ve atmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki güçlü bir meslek örgütü güçlü bir gazetecilik demektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
