Çukurca Kaymakamı Cebeci, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Cebeci, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Cebeci, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" başlıklı karelerine oy verdi.

Cebeci, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğraflarını tercih etti.

Kaymakam Cebeci, yarışmada yer alan fotoğrafların büyük emekle çekildiğini belirterek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan fotoğraflar çok anlamlı. Tüm kategorilerde birbirinden değerli kareler vardı. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.