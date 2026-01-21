Haberler

Çukurca Kaymakamı Cebeci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çukurca Kaymakamı Cebeci, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek, önemli karelere oy verdi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Cebeci, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Cebeci, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" başlıklı karelerine oy verdi.

Cebeci, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğraflarını tercih etti.

Kaymakam Cebeci, yarışmada yer alan fotoğrafların büyük emekle çekildiğini belirterek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan fotoğraflar çok anlamlı. Tüm kategorilerde birbirinden değerli kareler vardı. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak