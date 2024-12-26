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Çukurca Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetlerinde Önemli Gelişme

Çukurca Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetlerinde Önemli Gelişme
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan sağlık yatırımları sayesinde hastane, çevre il ve ilçelere yapılan hasta sevklerini en düşük seviyeye indirdi. 2014'te açılan hastane, yeni doktor atamaları ve cihazlarla donatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan sağlık yatırımlarıyla çevre il ve ilçelere yapılan hasta sevkleri en düşük seviyeye geriledi.

Irak sınırındaki ilçede 2014'te açılan Çukurca Devlet Hastanesi, yapılan doktor atamaları ve alınan yeni cihazlarla daha donanımlı hale getirildi.

Bu sayede daha önce başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar, artık kendi ilçelerinde muayene olma imkanına kavuştu.

Hastane başhekimi Uzm. Dr. Oğuzhan Örentaş, 18 aydan bu yana ilçede hizmet verdiğini, 5 aydan bu yana da başhekimlik görevini yürüttüğünü söyledi.

Hastanede şu anda 11 uzman doktorun, 13 pratisyen hekimin görev yaptığını belirten Örentaş, şöyle konuştu:

"Toplum Sağlığı Merkezlerini de saydığımızda toplam 28 hekimimiz ilçemize vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Aile hekimliği, acil servis, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, ortopedi, radyoloji, pediatri, evde sağlık ve yaşam, diş hekimliği ve dahiliye polikliniklerimiz halkımıza hizmet vermemektedir. Önceki yıllarda Hakkari, Van ve başka komşu il ve ilçelere sevk edilen hastalar, son zamanlarda ilçeye atanan doktorlar ve alınan teknik cihazlar sayesinde burada muayene ediliyor. Irak bölgesindeki insanlar da tedavi olabilmek için hastanemize geliyor."

Hastanede ameliyathanenin yenilendiğini, 4 yataklı birinci basamak yoğun bakım ünitesinin ve doğumhanenin hizmete alındığını ifade eden Örentaş, "Bu süreçlerde bizlere desteği olan Bakanlığımıza, Valimize, Kaymakamımıza ve Sağlık Müdürlerimize teşekkür ederim. Daha önce sevk veren bir hastane iken şimdi dışarıdan hasta kabul eden bir hastane konumuna geldik. Özelikle Irak bölgesinden gelen hastaların kabulüne başlandı. Bu bizi çok sevindiren bir durum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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