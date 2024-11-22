Çukurca'da şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit öğretmenler anısına fidan dikildi.

Yeşil Çeşme Mahallesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen programda öğrenci, asker ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Programa katılan Kaymakam Mert Kumcu, şehit öğretmenler için hatıra ormanı oluşturmak istediklerini söyledi.

İlçede huzurun hakim olduğunu belirten Kumcu, şunları kaydetti:

"Bütün şehit öğretmenlerimizin adına bir hatıra ormanı oluşturduk. Burada genç, yaşlı, öğretmen, öğrenci hep birlikte fidanlarımızı diktik. Bugüne kadar terörle mücadelede şehit olan bütün kahraman vatan evlatlarımızı, öğretmenlerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah onların isimlerini bu ormanda yaşatacağız."

Programa, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Çolak, askerler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.