Üye Girişi
Haberler

Cudi Dağı'nda 55 Terör Mağarası İmha Edildi

Cudi Dağı'nda 55 Terör Mağarası İmha Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Gürz-18' operasyonlarında 55 terör mağarası ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini açıkladı. Operasyonlar, jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Gürz-18' operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından 'Gürz-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. 10 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar, 2 roketatar silahı, 2 keskin nişancı tüfeği, piyade tüfeği, 5 anti tank mayını, 123 roketatar mühimmatı, 600 uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 hafif silah mühimmatı, 8 havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma timlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Cudi Dağı Güvenlik Politika Jandarma Komando Şırnak Güncel Dünya Terör

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne?
title