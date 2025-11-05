Cudi Dağı Deryadülü Bölgesine 10 Gün Giriş Yasağı
Şırnak Valiliği, Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde 9-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek mühimmat imha faaliyetleri nedeniyle bölgeye girişin yasaklandığını duyurdu.
Şırnak Valiliği, mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Cudi Dağı Deryadülü bölgesine 10 gün boyunca girişin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyetinin düzenleneceği kaydedildi.
Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel