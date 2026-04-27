Çubuk'un 55 yıllık kalaycısı mesleğini özveriyle sürdürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kalaycılık mesleğini 55 yıldır sürdüren 70 yaşındaki Yaşar Uçar, zanaatının yok olmasından endişe duyuyor.

Anadolu'nun en eski mesleklerinden biri olan kalaycılık, değişen yaşam koşulları ve azalan talep nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Çubuk ilçesinde de bu mesleği az sayıda kişi devam ettiriyor.

İlçede 55 yıldır kalaycılık yapan Yaşar Uçar, AA muhabirine, mesleğinin geçmişte çok daha yaygın olduğunu söyledi.

Kalaycılığı ağabeyinden öğrendiğini belirten Uçar, "Yıllarca birlikte çalıştık. Şimdi tek başıma devam ediyorum. Hem ustayım hem kalfa hem de çırak. Eskiden bir evde 50-100 parça bakır kap olurdu, şimdi 5-10 parça ancak var. Çoğu ya satıldı ya da süs eşyası olarak kullanılıyor." dedi.

Kalaylama işleminin zahmetli olduğunu anlatan Uçar, bakır kapların önce yakılıp temizlendiğini, ardından kalaylandığını dile getirdi.

Uçar, kalayın kullanım süresinin ortalama 8 ay ila 1 yıl olduğunu kaydetti.

İşinin en zor yanının temizlik ve hazırlık aşaması olduğunu anlatan Uçar, "Bu iş biraz ağır ve kirli bir iş. Gençler pek ilgi göstermiyor. Çırak bulamıyoruz. Kalaylı bakır kaplar sağlık açısından önemli. Bakır kapta pişen yemek daha lezzetli olur. Süt ve yoğurt gibi ürünler için güvenle kullanılabilir." diye konuştu.

Uçar, mesleğinin devamı için destek çağrısında bulunarak, "Halk eğitim merkezleri ve belediyeler bu işe sahip çıkmalı, çırak yetiştirilmeli. Yoksa bu meslek tamamen bitecek." ifadelerini kullandı.