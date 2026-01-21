Çubuk Terör Mağdurları Derneğinden, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

Dernek Başkanı Zeki Avan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Türk bayrağının milletin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olduğunu ifade eden Avan, şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı Türk bayrağımıza yapılan bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri ve destekçilerini şiddet ve nefretle kınıyoruz. Şanlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Tarih boyunca aziz milletimiz, bayrağı için şehadete yürümekten asla geri durmamıştır. Ay yıldızlı al bayrağımız, vatanımızın her köşesinde onurla ve sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Bu alçak saldırıyı planlayan ve gerçekleştirenler hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Mukaddes bildiğimiz Türk bayrağına uzanan kirli ellere gereken cevap verilecek, bu saldırılar asla cezasız kalmayacaktır."