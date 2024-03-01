Çubuk'ta yeniden yapılan cami ibadete açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1999 yılındaki depremde zarar gördüğü için onarılan ancak çatlaklar oluştuğu için 2022'de yıkılarak yeniden yapılan cami ibadete açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde 1999 depreminde orta hasarlı olduğu tespit edilen ve güçlendirme yapıldığı halde 2022'de çatlaklar oluştuğu için yıkılan caminin yerine yapılan Yıldırım Beyazıt Camisi, cemaati ağırlamaya başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılışta, ilçe ve mahallenin önemli bir ibadethane ve eğitim yuvasına daha kavuştuğunu belirterek, caminin yapımına destek verenlere teşekkür etti.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Emrah Bozkurt da ibadethanenin yaklaşık 8 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Kurduğumuz dernek aracılığıyla ilçemizdeki hayırseverlerin yardımıyla camimizi 2 yıl içinde yeniden yaptık. Yaklaşık 800 kişi kapasiteli camimizde 4-6 yaş arası anaokulu, kız Kur'an kursu ve çocuk oyun alanları da bulunuyor. Verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a da teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.

Törene, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.