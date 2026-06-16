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Çubuk'ta kursiyerler "Yaza Merhaba" etkinliği düzenledi

Çubuk'ta kursiyerler 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenledi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kadın El İşleri Atölyesi tarafından düzenlenen 'Yaza Merhaba' etkinliğinde, Çubuk Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, aileleri ve GastroÇubuk kursiyerleri bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte yöresel yemekler, çiğ köfte partisi, yarışmalar, oyunlar ve mini konserlerle keyifli anlar yaşandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kursiyerler tarafından "Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi.

Kadın El İşleri Atölyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Çubuk Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, aileleri ve GastroÇubuk kursiyerleri bir araya geldi.

Çubukabad Parkı'nda buluşan Çubuk Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki yaklaşık 200 kursiyer kişi, imece usulü hazırlanan yöresel yemeklerden ve tatlılardan yedi.

Çeşitli yarışmalar, oyunlar ve sosyal etkinliklerin yanı sıra GastroÇubuk kursiyerleri tarafından engelli bireyler için "çiğ köfte partisi" ve "temsili sıra gecesi" organize edildi. Engelli çocuklar da çiğ köfte yoğurarak etkinliğe renk kattı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen programda halaylar çekildi, yakan top ve çeşitli oyunlar oynandı. Çocuklar ise seslendirdikleri şarkılarla mini konser verdi.

Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik de gitarıyla mini konser vererek etkinliğe katkı sundu.

Kadın El İşleri Atölyesi sorumlusu Neslihan Yiğiner, yaptığı konuşmada, kursiyerlerin sadece eğitim faaliyetlerinde değil sosyal etkinliklerde de bir araya geldiğini belirterek, "Kurslarımızın yanı sıra sosyal faaliyetlerle de kursiyerlerimizin kaynaşmasını sağlıyoruz. Doğal ortamda güzel bir gün geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik, etkinliğin birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Engelli yakını Sultan Dönmez, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız çok güzel vakit geçiriyor. Yemeklerimiz, etkinliklerimiz ve eğlencemizle çok güzel bir gün yaşıyoruz. Belediye Başkanımıza, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

GastroÇubuk eğitmeni Filiz Erdoğmuş da yoğun geçen eğitim döneminin ardından kursiyerlerle keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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