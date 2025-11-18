Çubuk'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.S. isimli şüpheli, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.S. uyuşturucu satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel