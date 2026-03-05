Haberler

Çubuk'ta "Ümmet İftarı" programı düzenlendi

Çubuk'ta 'Ümmet İftarı' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Ümmet İftarı' programında vatandaşlar, iftar sofrasında bir araya geldi. İHH Çubuk Şubesi'nin liderliğindeki etkinlikte, ramazan ayının zorlukları hatırlatıldı ve mazlum ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz için empati oluşturuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

İhh Çubuk Şubesi öncülüğünde Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda, cami içinde kurulan yer sofralarında vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, ramazana ulaşmanın şükrünü yaşadıklarını, iftarın ümmet bilincini hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ramazan ayının birçok Müslüman için zor geçtiğini belirten Ateş,"Dünyanın birçok mazlum ülkesindeki kardeşlerimiz ramazanı çok zor şartlarda geçirmek zorunda kalıyor. Biz de onların durumunu anlayabilmek ve empati kurabilmek için mütevazı bir iftar sofrası hazırladık. Bir tas çorbayla iftarımızı açarak onları anmak ve onların yaşadıklarını hatırlamak istedik." diye konuştu.

Katılımcılardan Rabia Kuşçu ise güzel bir program düzenlendiğini vurgulayarak, "Böyle etkinliklerin daha çok yapılmasını isterim." dedi.

İftar programı, Genç İHH gönüllülerin çocuklara hediye vermesi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi