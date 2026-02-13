Çubuk'ta Süleyman Demirel Huzurevinde 'tuz odası' hizmete açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Süleyman Demirel Huzurevinde solunum yolu rahatsızlıklarına destek olması amacıyla oluşturulan tuz odası hizmete sunuldu.

Melikşah Mahallesi'nde yaklaşık 300 yaşlıya bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulan huzurevinde, tamamı doğal Çankırı tuzundan inşa edilen "tuz odası" oluşturuldu.

Tuz Rehabilitasyon, Haloterapi ve Sağlık Turizmi Derneğinin teknik desteği ve Çankırı'daki tuz firmasının katkısıyla oluşturulan oda ile özellikle KOAH ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan yaşlılara destek olması hedefleniyor.

Tuz odasının huzurevi sakinlerinin yanı sıra personel ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarında kalan yaşlıların kullanımına da sunması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir, yaşlılara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, sağlık odaklı bu tür projelerin huzurevlerinde yaşam standartlarını yükselttiğini ifade etti.

Huzurevi müdürü Hüseyin Erbek ise projenin kurum personeli ve teknik ekibin özverili çalışmasıyla hayata geçirildiğini aktararak, projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.