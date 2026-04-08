Çubuk'ta 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 15 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı. Yaralıların durumu ise stabil.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 6 Nisan'da iki grup arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavgada yaralananların Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
