Çubuk'ta 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 15 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 9 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 15 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 6 Nisan'da iki grup arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavgada yaralananların Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.