Çubuk'ta Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda 30 bin ton asfalt serimiyle 25 kilometrelik yolun yenileceğini açıkladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, belediye ekiplerince sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayan asfalt serim faaliyetlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, yaz sezonuyla birlikte geleneksel hale gelen asfalt seferberliğine 2025 yılında da hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Yapılacak çalışmaları anlatan Demirbaş, "Yedi merkez mahallemizin yanı sıra taşra mahallelerimizde de asfalt serim çalışmaları planlı şekilde sürüyor. Bu yıl toplamda 30 bin ton asfalt serimiyle 25 kilometrelik alanda yol yenileme çalışması yapacağız. Tüm bu yatırımlar tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

Demirbaş, göreve geldikleri günden bu yana toplam 120 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini, böylece yıllardır ihmal edilen yolların modern, güvenli ve konforlu bir hale getirildiğini söyledi.

Başkan Demirbaş'a incelemelerde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Akif Çiftçi ve birim müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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