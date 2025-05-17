Çubuk'ta Şakayık Şöleni Doğaseverleri Ağırlıyor

Çubuk'ta Şakayık Şöleni Doğaseverleri Ağırlıyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde açan şakayıklar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. İmamhüseyin ve Akkuzlu mahallelerinde yetişen şakayıklar, kısa ömürlerine rağmen muhteşem bir görsel şölen sunarak bölgeye ziyaretçi akınına sebep oluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açan şakayıklar doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

İlçeye bağlı İmamhüseyin ve Akkuzlu mahallelerinin dağlık alanlarında yetişen, halk arasında "ayı gülü" olarak da bilinen şakayık, kısa süren ömürlerine rağmen sundukları görsel şölenle dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, şakayıkları fotoğraflamak bölgeye ilgi gösteriyor.

Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, yaptığı açıklamada, şakayıkların neredeyse tamamının açtığını, henüz açmayanların da birkaç gün içinde çiçekleneceğini söyledi.

Şakayıkları görmek için bölgeye geldiğini aktaran İHH Çubuk Şubesi Başkanı Abdülhamit Ateş ise kısa ömürlü çiçeklerin Çubuk'un doğal güzellikleriyle birlikte aynı karede yakalanmasının büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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