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Çubuk'ta Özel Tarih İçin Nikah Yoğunluğu

Çubuk'ta Özel Tarih İçin Nikah Yoğunluğu
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2025'in 5. ayında 5. gününde evlenmek isteyen çiftler nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bu özel günlerinde çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan çiftler, 2025 yılının beşinci ayının beşinci gününü tercih etti.

Bu tarih için önceden randevu alan çiftler, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bu çiftlerin heyecanına ortak olup nikah kıydı.

Nikah için gelenlerden Rümeysa Özdikmen, özellikle bu tarihi seçtiklerini belirterek, "Bugün özel bir tarih olduğu için mutlu günümüze bu tarihte adım atmak istedik. Geleceğimizde bugün gibi özel olur, inşallah." dedi.

Özel günlerinin daha da anlamlı olması için bu tarihi seçtiklerini ifade eden Ahmetcan Şahan da "İnşallah mutluluğumuz da özel olur." temennisinde bulundu.

Eşinin, evlilik yıl dönümlerini daha kolay hatırlaması için bu tarihi seçtiğini kaydeden Neslişah Yay ise özel bir günde evlenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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