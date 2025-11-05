Haberler

Çubuk'ta Öğrencilerden Kan Bağışı Kampanyası

Çubuk'ta Öğrencilerden Kan Bağışı Kampanyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri, 'Bir Kan, Bir Can' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Öğretmenler ve veliler de bu kampanyaya destek vererek sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiler.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin başlattığı "Bir Kan, Bir Can" kampanyasına öğretmenler ile veliler ilgi gösterdi.

İlçedeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri, hem sosyal sorumluluk bilinci kazanmak hem de farkındalık oluşturmak amacıyla okulda "Bir Kan, Bir Can" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinlik kapsamında Türk Kızılay'a ait gezici kan alma aracı okul bahçesine konuşlandırıldı.

Öğrencilerin bu kampanyasına veliler ve öğretmenler kan bağışı yaparak destek oldu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Çetin, kampanyayı desteklediklerini dile getirerek, "Bugün ilçemizdeki okulları ziyaret ettik. Kan bağışı kampanyasına biz de destek verdik. Vatandaşlarımızın Kızılay'a bağışta bulunmaları çok kıymetli. Öğrencilerimiz de gelecekte bu bilinci taşıyan bireyler olacak. Onları ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da kan bağışının hem insanlık hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her bir kan, bir can demektir. Biz de bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımız sadece velilerini teşvik etmekle kalmadı, kan bağışının önemini sınıflarda işleyerek arkadaşlarıyla da paylaştı. Bu kampanyayla hem yardımseverlik duygusunu hem de toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Eranıl, ilçedeki farklı okullarda da benzer kampanyaların planlandığını anlattı.

"Kızımın isteğini kırmadım"

Etkinliğe katılan velilerden Halil Evli ise kampanyaya kızının isteğiyle katıldığını ifade ederek, "Kızım 'Baba, kan vermeye gelir misin?" deyince düşünmeden kabul ettim. Kan vermek hem kendi sağlığımız hem de ihtiyaç sahipleri için çok faydalı. Çocuklarımız bu etkinlikle kan bağışının korkulacak değil, faydalı bir şey olduğunu öğreniyor. Kızılay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.