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Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçında ilk 11'de değişikliğe giderek Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'i yedek kulübesine çekti. Kritik karşılaşmada ay-yıldızlı ekip sahaya farklı bir kadroyla çıkacak.

  • Teknik direktör Vincenzo Montella, Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçı öncesi Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'i kulübeye çekti.
  • Türkiye'nin Paraguay karşısındaki muhtemel hücum hattı Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşuyor.
  • Türkiye'nin muhtemel 11'i: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay karşısına çıkmaya hazırlanırken teknik direktör Vincenzo Montella'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İtalyan teknik adam, ilk maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'i kulübeye çekti.

İKİ İSİM YEDEK BAŞLIYOR

Paraguay karşısında açıklanan muhtemel kadroda Barış Alper Yılmaz ile Zeki Çelik'in yer almaması dikkat çekti. Montella'nın bu tercihinin ardından gözler sahaya çıkacak isimlere çevrildi.

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Türkiye'nin Paraguay karşısında hücum hattında Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması bekleniyor. Teknik heyetin, Avustralya yenilgisinin ardından daha farklı bir oyun planı üzerinde durduğu değerlendiriliyor.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen A Milli Takım için Paraguay mücadelesi büyük önem taşıyor. Montella'nın Barış Alper ve Zeki Çelik'i kulübeye çekmesi, maç öncesi en çok konuşulan teknik tercihlerden biri oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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