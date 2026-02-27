Çubuk'ta mahalle muhtarları ve aileleri iftarda buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle muhtarları ve aileleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bir kafede gerçekleştirilen programa, Kaymakam Vehbi Bakır ve eşi Elif Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dua edildi.

Programda konuşan Kaymakam Bakır, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ilçede güçlü şekilde yaşatıldığını söyledi.

Muhtarların aileleriyle katılım sağladığı programın örnek bir birliktelik oluşturduğunu ifade eden Bakır, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Demirbaş ise mübarek ramazan ayında muhtarlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İlçede Atatürk Parkı'nda günlük yaklaşık 1000 kişiye iftar verildiğini, ayrıca 300 ailenin evine sıcak yemek ulaştırıldığını kaydeden Demirbaş, hayırseverlere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can da geleneksel hale gelen iftar buluşmasının bu yıl 7'ncisini düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.