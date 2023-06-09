Çubuk'ta Market Deposunda Yangın Çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süper marketin malzeme deposu olarak kullanılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın elektrik ve telefon direklerine sıçrayınca ekipler tedbir amaçlı elektrik akımını kesti. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen itfaiye personelleri ve bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından, olay yerine gelen ambulansta tedavi uygulandı. Yangının meydana geldiği binada ve marketin depo kısmındaki malzemelerde maddi hasar meydana geldi.